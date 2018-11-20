В Самаре пьяный таксист избил активиста из "Ночного патруля"
20 ноября 2018 11:54
134
Минувшей ночью водитель автомобиля такси набросился на активиста "Ночного патруля" и ранил его. Драка произошла после того, как водителя остановили ДПС. Ранее сообщение о неадекватном водителе такси поступило на горячую линию "Ночного Патруля" в 00:30. В процессе общения водитель такси, узнав, что его остановили по информации активистов, пришел в ярость и напал на общественника. В результате происшествия активист получил рваную рану лица и сотрясение мозга, пишет "Территория Самара".
Задержанный, предположительно, был под действием наркотических средств, сообщает "Ночной Патруль".
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
16 ноября 2018 18:09
Защита экс-прокурора уже заявила о своем намерении обжаловать приговор. Павлов настаивает на своей невиновности. Закон
403
16 ноября 2018 17:05
В гараже была оборудована мини-лаборатория, где производились и расфасовывались наркотики. Закон
338
16 ноября 2018 15:29
Приговором суда Дуняшкину и Тагайхонову назначено наказание каждому по 14 лет лишения свободы, а Шарифову – 11 лет лишения свободы. Закон
329
15 ноября 2018 20:42
Во Франции расследуется дело о финансовых махинациях и уходе от налогов, по которому проходит российский бизнесмен Зиявудин Магомедов. Закон
361
15 ноября 2018 17:47
По словам официального представителя ведомства, ежемесячно Вячеславу Цеповязу передавали продукты на 60 тыс. руб. Среди них были как крабы и икра, так и... Закон
378
15 ноября 2018 16:36
Суд решил, что ТЦ причитается лишь 8,8 млн рублей. Закон
316
11 ноября 2018 14:27
Несмотря на волеизъявление жителей полуострова, Украина по-прежнему считает Крым своим. Закон
522
Происшествия
20 ноября 2018 14:55
Девушка водитель «Хёндэ» получила телесные повреждения. На попутном транспорте она была доставлена в медицинское учреждение. Происшествия
77
20 ноября 2018 14:44
Несовершеннолетние пассажиры находились в автомобиле с матерью. Происшествия
69
20 ноября 2018 11:49
Предварительный диагноз – кишечная инфекция. Происшествия
121
Криминал
20 ноября 2018 12:17
Изготовленные видеоматериалы мужчина выкладывал на специализированные Интернет-ресурсы. Криминал
395
20 ноября 2018 11:54
Драка произошла после того, как водителя остановили ДПС. Криминал
131
20 ноября 2018 11:43
Очевидцев просят обратиться в полицию. Криминал
108
Видео
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
407
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
383
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
859
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
937
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
898
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
931
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
778
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
792
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1201
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1567
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1621
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2752
Мероприятия
В Самарской области на федеральной автодороге М5 «Урал» проводится тренировка по ликвидации транспортных заторов
20 ноября - единый день правовой помощи детям. В СО нуждающимся будет оказана бесплатная правовая помощь