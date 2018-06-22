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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Самаре пьяная пожилая женщина выкинула пятилетнюю девочку с балкона

22 июня 2018 10:53
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В Самаре пьяная пожилая женщина выкинула пятилетнюю девочку с балкона
До этого она избила ребенка.

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении 69-летней местной жительницы.

По версии следствия, 21 июня 2018 года примерно в 21 час подозреваемая, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения у себя дома, нанесла 5-летней девочке множественные удары по голове, а когда ребёнок выбежал на балкон и стал звать на помощь, перекинула девочку через перила балкона. Упав на землю с 3-го этажа дома, ребёнок получил множественные телесные повреждения. Люди, находящиеся на улице, незамедлительно вызвали скорую помощь, в настоящее время врачи борются за жизнь ребёнка.

Подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании в отношении неё меры пресечения в виде заключения под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
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Комментарии



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