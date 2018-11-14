В Самаре при ссоре женщина ударила ножом сожителя

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В Самаре задержана подозреваемая в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 58-летнему жителю областного центра. Сообщение о доставлении в медицинское учреждение пострадавшего поступило в отдел полиции №4 Управления МВД России по г. Самаре.Мужчина получил ранение в собственной квартире, где вместе с ним проживает женщина, 1973 года рождения. Из полученной правоохранителями информации следовало, что между сожителями произошел конфликт, в ходе которого, по предварительным данным, женщина схватила со стола нож и нанесла сожителю удар.Подозреваемую в совершении противоправного деяния полицейские задержали на месте происшествия.Ей грозит до десяти лет лишения свободы, сообщает облМВД.