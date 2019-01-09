Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 9 января, 15:23
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -17 °C, Тольятти  -16 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 09/01:
USD 69.47
-0.05
EUR 79.46
-0.2
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Самаре при содействии сотрудников ГИБДД задержана подозреваемая в хранении наркотиков

9 января 2019 11:06
92
В Самаре при содействии сотрудников ГИБДД задержана подозреваемая в хранении наркотиков
Ей грозит лишение свободы на срок до трех лет.

2 января вечером в Куйбышевском районе областной столицы возле дома 37 по ул. Ачинская задержана нигде не работающая местная жительница 1991 года рождения.

У нее в левом наружном кармане куртки сотрудницей полиции были обнаружены и изъяты два запаянных пакетика с порошкообразным веществом розового цвета. Согласно заключению специалиста, порошкообразное вещество является производным наркотического средства N-метилэфедрона, массой 0,32 грамма, что является значительным размером. Ранее к уголовной ответственности не привлекавшаяся девушка пояснила, что хранила наркотическое средство для личного употребления.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
8 января 2019  19:23
Сейчас в зависимости от того, где было совершено правонарушение, размер штрафа составляет от 500 до 3000 рублей.
В 2018 году россияне накурили в неположенных местах на 74 млн рублей штрафов
Сейчас в зависимости от того, где было совершено правонарушение, размер штрафа составляет от 500 до 3000 рублей.   Закон
315
7 января 2019  14:39
По словам мужчины, он не знал, что такие товары запрещены в России, раз их можно свободно купить в Интернете.
Житель Новокузнецка попал под суд за покупку "шпионских" очков на AliExpress
По словам мужчины, он не знал, что такие товары запрещены в России, раз их можно свободно купить в Интернете.  Закон
651
31 декабря 2018  13:29
В отношении задержанного заведено уголовное дело по статье «шпионаж», добавили в ведомстве.
ФСБ объявила о задержании в Москве гражданина США по подозрению в шпионаже
В отношении задержанного заведено уголовное дело по статье «шпионаж», добавили в ведомстве.   Закон
518
29 декабря 2018  14:27
По словам пассажира, перевозившего крест, данный предмет – это семейная реликвия, и о том, что существуют правила вывоза культурных ценностей, пассажир не знал.
Самарские таможенники пресекли незаконную попытку вывоза старинного креста
По словам пассажира, перевозившего крест, данный предмет – это семейная реликвия, и о том, что существуют правила вывоза культурных ценностей, пассажир не... Закон
579
27 декабря 2018  15:29
Прокуратура СО признала незаконным отказ областного СУ СКР в возбуждении уголовного дела по картельному сговору ПСК «Волга»
“Отказное” постановление отменено.   Закон
430
26 декабря 2018  23:49
Зайл Тамоян — член одного из самых известных в Сызрани езидских кланов, которые занимаются производством и торговлей контрафактным алкоголем.
Сызранца Зайла Тамояна обвинили в незаконном обороте этилового спирта
Зайл Тамоян — член одного из самых известных в Сызрани езидских кланов, которые занимаются производством и торговлей контрафактным алкоголем.  Закон
554
26 декабря 2018  23:19
Об этом сообщает депутат ГосДумы от СО Александр Хинштейн.
В Самаре при получении взятки в 1,5 млн рублей задержан старший инспектор ГУФСИН
Об этом сообщает депутат ГосДумы от СО Александр Хинштейн.  Закон
789
Весь список
Происшествия
9 января 2019  13:22
В Богатовском районе сгорел трактор
В Богатовском районе сгорел трактор
Устанавливают причину пожара. Происшествия
87
9 января 2019  12:07
Тольяттинские полицейские в течение суток разыскали девушку-подростка Она сама ушла из дома.
Тольяттинские полицейские в течение суток разыскали девушку-подростка
Она сама ушла из дома. Происшествия
151
9 января 2019  11:59
В Самаре иномарка Форд Фокус сбила женщину
В Самаре иномарка Форд Фокус сбила женщину
Она переходила дорогу переходимую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Происшествия
128
Весь список
Криминал
9 января 2019  12:52
В Тольятти в ходе застолья мужчина получил ножевую рану
В Тольятти в ходе застолья мужчина получил ножевую рану
Виновнику грозит до 10 лет лишения свободы. Криминал
139
9 января 2019  12:38
В Волжском районе преступник, прикрывая лицом шарфом, разбил кувалдой окно АЗС и похитил выручку
В Волжском районе преступник, прикрывая лицо шарфом, разбил кувалдой окно АЗС и похитил выручку
Инцидент произошел ночью. Криминал
199
9 января 2019  11:44
В Самаре пресекли попытку сбыта сильнодействующих психотропных веществ в крупном размере
В Самаре пресекли попытку сбыта сильнодействующих психотропных веществ в крупном размере
У подозреваемого изъято более 90 граммов амфетамина. Криминал
97
Весь список


Видео
6 января 2019  11:47
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист
Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
Происшествия
539
3 января 2019  13:04
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров.
Экономика региона
772
3 января 2019  12:51
Подводим итоги 2018 года: культура Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Подводим итоги 2018 года: культура
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Социум
738
2 января 2019  12:45
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве.
Социум
952
2 января 2019  12:12
В этом году на территории Самарской области начали свою работу 9 новых садов
В этом году на территории Самарской области начали свою работу 9 новых садов
Регион подводит итоги 2018 года.
Социум
615
31 декабря 2018  10:25
Новые медиа гирлянды на ёлочном комплексе на пл. Куйбышева в Самаре
Новые медиа гирлянды на ёлочном комплексе на пл. Куйбышева в Самаре
Современные технологии дают возможность воспроизвести на поверхности ёлок разнообразные тематические сюжеты под музыку.
Культура
1225
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1416
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1230
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1577
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1965
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
2130
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3361
Весь список

Мероприятия
В самарском костеле прозвучат стихи лондонского поэта и проповедника Джона Донна
9 января в Самаре пройдет открытие мемориальной доски в честь Почетного гражданина города Вагана Каркарьяна
В Самаре состоится показ поэтического спектакля "Осколки"
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Январь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные