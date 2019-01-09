В Самаре при содействии сотрудников ГИБДД задержана подозреваемая в хранении наркотиков

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2 января вечером в Куйбышевском районе областной столицы возле дома 37 по ул. Ачинская задержана нигде не работающая местная жительница 1991 года рождения.У нее в левом наружном кармане куртки сотрудницей полиции были обнаружены и изъяты два запаянных пакетика с порошкообразным веществом розового цвета. Согласно заключению специалиста, порошкообразное вещество является производным наркотического средства N-метилэфедрона, массой 0,32 грамма, что является значительным размером. Ранее к уголовной ответственности не привлекавшаяся девушка пояснила, что хранила наркотическое средство для личного употребления.В отношении задержанной возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.