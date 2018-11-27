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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Самаре при получении взятки в 1 млн руб. задержан начальник контрольного отдела УФНС

27 ноября 2018 08:59
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В Самаре при получении взятки в 1 млн руб. задержан начальник контрольного отдела УФНС
Операцию проводили сотрудники Управления ФСБ региона.

В понедельник, 26 ноября в Самаре при получении взятки в 1 млн руб. с поличным был задержан начальник контрольного отдела управления УФНС России по Самарской области Александр Петров. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Как отметил господин Хинштейн, операцию проводили сотрудники Управления ФСБ региона.

Ранее в Самаре было предъявлено обвинение заместителю руководителя регионального управления Росгвардии Дмитрию Сазонову. Он был задержан с поличным при получении взятки в 100 тыс. руб. Дмитрий Сазонов уволен с занимаемой должности. В апреле текущего года по подозрению в получении взяток были задержаны заместитель начальника службы экономической безопасности УФСБ по Самарской области Сергей Гудованый и начальник отдела «М» спецслужбы Павел Черемшанцев. В декабре прошлого года при получении взятки задержали прокурора Безенчукского района Андрея Павлова. Всех задержанных проверяют на наличие связей с преступными группами, пишет "Коммерсантъ".

Фото pixabay.com
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