В Самаре преступники воровали деньги с банковских счетов граждан

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"Следственным управлением УМВД России по г. Самаре окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении трех жителей Самарской области, обвиняемых в тайных хищениях чужого имущества, совершенных группой лиц по предварительному сговору", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."В ходе предварительного следствия установлено, что в мае 2017 года обвиняемые через сеть Интернет установили анкетные и паспортные данные ряда жителей Самарской и других областей, а также конфиденциальную информацию их банковских карт и абонентских номеров телефонов. Злоумышленники звонили потерпевшим и представлялись сотрудниками службы мониторинга и безопасности финансово-кредитной организации. Вводя граждан в заблуждение, узнавали реквизиты их банковских карт. Потом обвиняемые звонили в финансово-кредитные организации и, представляясь уже потерпевшими, сообщали данные, необходимые для подтверждения перевода денежных средств с их счетов на карты, заранее приобретенные на третьих лиц. Обналичивание производилось в городе Ульяновске", - рассказала Ирина Волк.Возбуждено 38 уголовных дел, сообщает облМВД."Установлены обстоятельства 16 краж и 22 покушений на них, совершенных обвиняемыми. Общая сумма причиненного ущерба составила более 3,5 миллионов рублей. Одному из фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим другим – в виде домашнего ареста", - добавила официальный представитель ведомства.В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство и направлены с обвинительным заключением в Промышленный районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.Фото pixabay.com