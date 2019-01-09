В Самаре пресекли попытку сбыта сильнодействующих психотропных веществ в крупном размере

100

В Самаре сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте пресекли попытку сбыта сильнодействующих психотропных веществ в крупном размере.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские выявили и задержали 27-летнего мужчину, у которого при личном досмотре было обнаружено и изъято три полиэтиленовых пакета с 34 свертками, перемотанными изолентой. Еще три свертка были обнаружены и изъяты в непосредственной близости от одного из клубов г. Самары.Согласно справке эксперта вещество, содержавшееся в изъятых свертках, представляло собой смесь, содержащую сильнодействующее психотропное вещество - амфетамин (фенамин), общей массой 90,89 г.Установлено, что наркотики подозреваемый незаконно приобрел с целью дальнейшего незаконного сбыта, но довести свой преступный умысел до конца не смог, так как был задержан сотрудниками транспортной полиции.Сотрудниками следственного управления Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, - лишение свободы на срок до двадцати лет.