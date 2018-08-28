В Самаре полицейские пресекли незаконную игорную деятельность

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Правоохранители в Самаре получили информацию о том, что в одном из домов Советского района проводится незаконная игорная деятельность.С места происшествия сотрудники органов внутренних дел изъяли 10 игровых терминалов, через которые осуществлялся доступ в сеть интернет для осуществления азартных игр.Сотрудниками органов внутренних дел установлен и задержан предполагаемый организатор незаконной деятельности – безработная жительница Самарской области 1987 года рождения.В настоящее время СУ СК России по Самарской области по материалам, собранным полицейскими, возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.Фото pixabay.com