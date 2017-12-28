В Самаре полицейские по горячим следам задержали молодых людей, разбирающих автомобиль

154

В областной столице экипаж дорожно-патрульной службы полиции задержал подозреваемых в покушении на открытое хищение чужого имущества. Раскрыть преступление по горячим следам помог прохожий, который заметил двух молодых людей, рассматривающих моторный отсек автомобиля ВАЗ 21053. Действия граждан показались мужчине подозрительными. Неравнодушный гражданин обратился к экипажу ДПС, находящемуся неподалеку. Сотрудникам полиции проследовали к указанному месту. Молодые люди, увидев правоохранителей, попытались убежать, бросив около автомобиля аккумуляторные батареи. Инспекторы дорожно-патрульной службы полиции задержали скрывающихся граждан.Согласно собранным полицейскими материалам, молодые люди были задержаны в момент совершения хищения автомобильного аккумулятора. За несколько часов до своего задержания подозреваемые совершили аналогичную кражу аккумулятора из автомобиля, припаркованного возле дома на улице Ново-Вокзальной. Со своей добычей молодые люди отправились на улицу Средне-Садовую, где попытались похитить батарею с еще одного транспортного средства, но были задержаны. По данным полиции, подозреваемые – жители Самарской области 1993 и 1997 годов рождения, ранее привлекались к уголовной ответственности. 24-летний молодой человек судим четыре раза, а его 20-летний подельник - шесть раз, в том числе, за совершение грабежа и разбойного нападения.Возбуждены уголовные дела. Молодые люди задержаны, сообщает облМВД.