В Самаре подозреваемый в ограблении женщины был задержан в 300-х метрах от места преступления
2 октября 2018 09:32
88
В вечернее время суток в полицию поступило обращение от местной жительницы, которая сообщила, что ее ограбили.
Выехавшие по указанному адресу сотрудники органов внутренних дел в ходе опроса потерпевшей выяснили, что инцидент произошел возле жилого дома на ул. Промышленности. Кроме того, оказалось, что женщина 1962 года рождения успела разглядеть своего обидчика и сообщила приметы нападавшего полицейским. Данные сведения были переданы всем наружным службам полиции.
Один из экипажей патрульно-постовой службы полиции задержал подозреваемого в ограблении заявительницы в 300-х метрах от места преступления. По прибытии на место происшествия следственно-оперативная группа изъяла золотую цепочку, ставшую несколькими минутами ранее добычей злоумышленника. По данным полиции, задержанный - житель Самарской области 2001 года рождения, попадавший в поле зрения полиции по подозрению в совершении грабежа.
Возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
1 октября 2018 18:39
В прошлом году его уволили из полиции после пропажи 50 млн руб., которые были изъяты в качестве вещдоков по одному из дел о коррупции в «Спецстрое». Закон
195
1 октября 2018 16:19
Он получил 225 тысяч рублей за согласование актов о приемке выполненных работ по договорам подряда. Закон
247
29 сентября 2018 13:18
Мерой пресечения для них выбран «запрет определенных действий», в том числе покидать жилье в ночное время и пользоваться телефоном. Закон
404
28 сентября 2018 19:09
Сегодня суд начнет разбираться в деталях досье на два томографа и реанимационный комплекс для новорожденных. Закон
394
26 сентября 2018 11:02
Граждане, нарушившие миграционное законодательство, смогут вернуться в нашу страну не ранее чем через 5 лет. Закон
237
25 сентября 2018 15:11
По подозрению в вымогательстве. Уголовное дело было возбуждено столичной полицией. Адвокат финансиста объяснила действия подзащитного попыткой вернуть долг. Закон
331
25 сентября 2018 13:19
Это период в течение пяти лет до достижения пенсионного возраста. Закон
272
Происшествия
2 октября 2018 12:16
Машина въехала на островок посреди дороги. Происшествия
10
2 октября 2018 11:29
Работа будет продолжена. Происшествия
76
2 октября 2018 10:33
Огонь разгорелся на четвертом этаже. Происшествия
100
Криминал
2 октября 2018 11:08
При одной из краж она пришла в магазин с ребенком. Криминал
108
2 октября 2018 09:54
Медики госпитализировали пострадавшего. Криминал
124
2 октября 2018 09:32
Добычей злоумышленника стала золотая цепочка. Криминал
88
Видео
1 октября 2018 13:32
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
254
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
717
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
15676
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
751
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
977
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
908
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
906
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
955
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1984
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1417
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1573
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1531
Мероприятия