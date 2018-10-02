В Самаре подозреваемый в ограблении женщины был задержан в 300-х метрах от места преступления

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В вечернее время суток в полицию поступило обращение от местной жительницы, которая сообщила, что ее ограбили.Выехавшие по указанному адресу сотрудники органов внутренних дел в ходе опроса потерпевшей выяснили, что инцидент произошел возле жилого дома на ул. Промышленности. Кроме того, оказалось, что женщина 1962 года рождения успела разглядеть своего обидчика и сообщила приметы нападавшего полицейским. Данные сведения были переданы всем наружным службам полиции.Один из экипажей патрульно-постовой службы полиции задержал подозреваемого в ограблении заявительницы в 300-х метрах от места преступления. По прибытии на место происшествия следственно-оперативная группа изъяла золотую цепочку, ставшую несколькими минутами ранее добычей злоумышленника. По данным полиции, задержанный - житель Самарской области 2001 года рождения, попадавший в поле зрения полиции по подозрению в совершении грабежа.Возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД.Фото pixabay.com