В Самаре обжаловали домашний арест экс-руководительницы областного Управления капстроительства
13 ноября 2018 21:45
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Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил в Twitter, что сегодня, 13 ноября 2018 года, суд обжаловал помещение под домашний арест экс-руководительницы Управления капитального строительства Самарской области Светланы Моравской.
"Только что Самарский областной суд удовлетворил апелляцию прокурора и отменил решение о домашнем аресте рук Службы капитального строительства, экс-рук УКС Самарской области Светланы Моравской, одновременно, продлив срок ее задержания в ИВС. Похоже, из зала Моравскую уведут в наручниках", - написал Александр Хинштейн в микроблоге.
Напомним, что Светлана Моравская, обвиняемая в злоупотреблении полномочиями, была отправлена под домашний арест 27 октября 2018 года на закрытом судебном заседании, пишет СитиТраффик.
Фото pixabay.com
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