В Самаре направлено в суд уголовное дело по факту мошенничества при продаже строительных материалов

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В Самаре окончено производство предварительного расследования по уголовному делу в отношении ранее судимого за имущественное преступление 31-летнего жителя Самарской области, обвиняемого в совершении 16 эпизодов мошенничеств.Установлено, что в период с августа 2017 по ноябрь 2018 года мужчина арендовал одну из секций в строительном торговом центре, расположенном в Самаре на улице Крупской, где осуществлял предпринимательскую деятельность по реализации напольных покрытий. В дальнейшем, используя свою положительную репутацию, под предлогом оказания услуг по продаже строительных материалов, в период с июня по октябрь 2018 года, мужчина завладел денежными средствами клиентов своей организации, трое из которых являются пенсионерами, остальные - в возрасте от 25-45 лет, в размере более одного миллиона рублей.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.