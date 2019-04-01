В Самаре направлено в суд уголовное дело по факту мошенничества при продаже строительных материалов
1 апреля 2019 12:36
130
В Самаре окончено производство предварительного расследования по уголовному делу в отношении ранее судимого за имущественное преступление 31-летнего жителя Самарской области, обвиняемого в совершении 16 эпизодов мошенничеств.
Установлено, что в период с августа 2017 по ноябрь 2018 года мужчина арендовал одну из секций в строительном торговом центре, расположенном в Самаре на улице Крупской, где осуществлял предпринимательскую деятельность по реализации напольных покрытий. В дальнейшем, используя свою положительную репутацию, под предлогом оказания услуг по продаже строительных материалов, в период с июня по октябрь 2018 года, мужчина завладел денежными средствами клиентов своей организации, трое из которых являются пенсионерами, остальные - в возрасте от 25-45 лет, в размере более одного миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
29 марта 2019 14:23Кадыров сообщил о явке в полицию виновника ДТП с Gelandewagen
Виновник ДТП на Gelandewagen в Москве Муслим Джамбеков сдался полиции. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Закон
276
28 марта 2019 22:34
Следствие просит суд заключить Ишаева под домашний арест на 2 месяца, до 27 мая. Закон
247
28 марта 2019 21:50
Иск зарегистрирован в Мещанском суде Москвы. Закон
271
26 марта 2019 23:52
Он в состоянии сильного алкогольного опьянения издевался над собакой породы русский спаниель, принадлежащей кинологической службе аэропорта. Закон
290
26 марта 2019 22:14
Путем обмана он похитил более 132 миллионов рублей. Закон
266
26 марта 2019 22:02
И штрафу в сотни миллионов рублей по делу о создании организованного преступного сообщества, взяточничестве и мошенничестве. Закон
302
26 марта 2019 21:54
95 из них уехали за свой счет. Закон
611
Происшествия
1 апреля 2019 13:27
Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Происшествия
132
1 апреля 2019 09:14
Ему грозит до двух лет лишения свободы. Происшествия
155
31 марта 2019 23:57
Пыльный вихрь обрушился на рынок и детские аттракционы. Происшествия
266
Криминал
1 апреля 2019 12:38
У одного из них был пневматический пистолет. Криминал
138
1 апреля 2019 12:36
Мужчина завладел денежными средствами клиентов своей организации. Криминал
129
1 апреля 2019 09:47
У мужчины-пассажира нашли марихуану. Криминал
153
Видео
29 марта 2019 11:00Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в "поддержку" Зеленского
Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина. В стране
267
28 марта 2019 11:46
Полузащитник "Крыльев Советов" рассказал об уходе из команды, конфликте с Семиным и секретах Черчесова. Спорт в регионе
4782
22 марта 2019 13:08
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь. В мире
4748
21 марта 2019 12:39
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс. Благоустройство региона
552
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
840
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
809
Фоторепортажи
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
393
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
1026
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
1043
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
2030
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2298
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1380
Мероприятия