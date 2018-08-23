В Самаре начальник исправительной колонии подозревается в получении взятки

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Возбуждено уголовное дело в отношении начальника ФКУ ИК-3 УФСИН России по Самарской области.По версии следствия, 22 августа 2018 года подозреваемый получил от гражданина 300 тысяч рублей в качестве взятки за условно-досрочное освобождение родственника взяткодателя, отбывающего наказание в ФКУ ИК-3.В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.Фото pixabay.com