В Самаре на ул. Фадеева ночь с ножом набросилась на мать

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В полицию поступила информация о госпитализации 55-летней жительницы Самары с ножевыми ранениями. Пострадавшая получила ранения в результате инцидента, произошедшего в одной из квартир дома на ул. Фадеева.Выяснилось, что между женщиной и ее дочерью 1984 года рождения в вечернее время произошла ссора. Предположительно, в ходе выяснения отношений девушка схватила нож и нанесла своей матери удары в область живота. Спустя время пострадавшая обратилась за помощью к медицинским работникам. В результате женщина была госпитализирована, а ее дочь задержана по подозрению в совершении тяжкого преступления стражами правопорядка. Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.