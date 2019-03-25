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В Самаре мужчина выстрелил в соседа из-за перекинутого на участок снега

25 марта 2019 12:56
122
В Самаре мужчина выстрелил в соседа из-за перекинутого на участок снега
Пострадавшему сделали операцию.

Стрельбой из травматического пистолета закончилось воскресенье, 24 марта, для одного из жителей 8-й просеки в Самаре. Как рассказал порталу 63.RU пострадавший, конфликт разыгрался из-за уборки снега. Якобы сосед, проживающий в двух домах от него, перекидал снег со своего участка на участок потерпевшего.

— Когда я это увидел, ругаться сильно не стал, а вызвал бригаду рабочих, чтобы раскидать снег с участка. Как только мы начали работать, пришёл сосед и начал ругаться. Много матерился и угрожал, говорил, что я здесь жить не буду. Мы вступили в перепалку, после чего он взял из машины травмат, вернулся и со словами «Я вас тут всех перестреляю» всадил мне пулю в ногу, — рассказал потерпевший.

На место происшествия прибыли бригада скорой помощи и три наряда полиции. Сейчас мужчина находится в больнице Семашко. Ночью врачи его прооперировали и достали пулю из ноги. Ближайшие 10 дней самарец проведёт на больничной койке.

— Я пришёл в себя после операции, теперь буду добиваться справедливости. Все документы у меня на руках, наймём адвоката и будем добиваться возбуждения уголовного дела, — подытожил мужчина.

В ГУ МВД по Самарской области 63.RU прокомментировали, что полицейские приняли заявление от потерпевшего. Сейчас они выясняют детали происшествия.
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