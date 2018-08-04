В Самаре мужчина украл коляску с лестничной клетки
4 августа 2018 10:20
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На днях жительница дома, расположенного на ул. А. Матросова в Самаре, обнаружила, что с лестничной площадки пропала детская коляска. Надеясь, что злоумышленник не успел далеко уйти, она выбежала на улицу. Обойдя дом, своего имущества она не нашла, но увидела автомобиль патрульно-постовой службы полиции и подбежала к нему. Выслушав женщину, сотрудники полиции уточнили у нее особые приметы пропажи и приступили к отработке территории.
Вскоре на пересечении ул. А. Матросова и Вольской экипаж обратил внимание на мужчину, который катил перед собой детскую коляску. Последующая реакция гражданина вызвала подозрения у полицейских: тот, увидев патрульный автомобиль, оставил коляску возле одной из торговых точек и побежал прочь, периодически оглядываясь. В результате непродолжительного преследования полицейские задержали мужчину. После вопросов правоохранителей о коляске, оставленной возле торгового павильона, он признался в ее краже.
Впоследствии подозреваемый – ранее судимый за незаконный оборот наркотиков самарец 1975 года рождения, рассказал дознавателям, что похитил коляску с целью ее дальнейшей продажи. Принято решение о возбуждении уголовного дела о краже, сообщает облМВД.
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