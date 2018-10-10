В Самаре мужчина напал на свою мать

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В полицию обратилась жительница Куйбышевского района Самары 1966 года рождения. Она сообщила о том, что около двух часов назад сын потребовал у нее денег, на что женщина ответила отказом. Как выяснили сотрудники органов внутренних дел, между ними завязалась словесная перепалка, в ходе которой мужчина силой отобрал у потерпевшей кошелек, забрал оттуда имеющуюся наличность и ушел в неизвестном направлении.Полицейские выехали по указанному адресу, осмотрели место происшествия, подробно опросили заявительницу и соседей. На задержание предполагаемого злоумышленника были ориентированы наружные службы.В результате оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 7 УМВД России по г.Самаре задержали 31-летнего мужчину. Своей вины в случившемся он отрицать не стал и признался, что похищенные деньги потратил на личные нужды. Выяснилось, что ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за убийство.По данному факту возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД.Фото pixabay.com