В Самаре муж и жена занимались наркоторговлей

Я нашел ошибку
Главные новости: 
Чувашский кадетский корпус открылся совсем недавно, 1 сентября 2018 года, и стал шестым учебным заведением подобного типа, построенным в рамках проекта «КаДетство».
Игорь Комаров посетил Чувашский кадетский корпус
После торжественного митинга состоится возложение цветов к скульптурной композиции «Спас», а также пройдет поминальная панихида.
В самарском парке Гагарина состоится мероприятие, посвященное Дню памяти жертв политических репрессий
Самарская область стала одним из 15 победителей Всероссийского конкурса по поддержке и формированию центров «серебряного» волонтёрства в субъектах Российской Федерации.
В Самарской области откроется центр «серебряных» волонтеров
Кроме того, на данном участке с 08:00 до 17:00 27 октября 2018 года и 31 октября 2018 года будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств.
В Самаре временно ограничат движение транспорта по проезжей части дублера проспекта Ленина
Офлайн-акция пройдет в формате фото-флэшмоба.
27 октября жители СО поддержат великого соотечественника участием во всероссийской акции «Великие имена России»
Участники разобьются по направлениям: текст, фото, видео, координатор или арт-перфоманс, и в течение трех дней будут реализовывать медиапродукты на основе информации, полученной в ходе экскурсионной программы.
В Самаре пройдет Всероссийский форум по промышленному туризму «Ночи над Волгой»
Основной проблемой в решении расстаться было нежелание ранить чувства другого. Это укрепило мнение психологов о том, что людям свойственно стараться безвозмездно приносить пользу другим людям.
Психологи выяснили, почему трудно разорвать несчастливые отношения
Теперь вылечиться от сезонного вируса можно гораздо проще, дешевле и, что самое главное, значительно быстрее.
Одна таблетка. В США создали быстрое лекарство от гриппа
сегодня  Пятница, 26 октября, 17:30
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +7 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 26/10:
USD 65.75
0.12
EUR 74.99
-0.09
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Самаре муж и жена занимались наркоторговлей

26 октября 2018 13:59
156
В Самаре муж и жена занимались наркоторговлей
Им грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

Полицейскими были задержаны организатор - женщина 1975 года рождения и исполнитель, ее муж 1973 года рождения, который осуществлял закладки.

В результате обыска по их месту жительства полицейские обнаружили и изъяли 4,85 грамма вещества бело-серого цвета. Проведенным исследованием установлено, что изъятое является наркотическим средством героин. Также в ходе осмотра места происшествия, в одном из дворов по улице Гагарина и по улице Победы города Самары, были обнаружены и изъяты два полимерных свертка с веществом, содержащим, согласно заключению эксперта, в своем составе наркотическое средство – героин, массой 0,94 и 0,93 грамма, которые, по версии полицейских, были помещены задержанным мужчиной.

Возбуждены уголовные дела. В настоящий момент подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, сообщает облМВД.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
26 октября 2018  15:03
Бывший начальник безопасности «ТОАЗ» пытается угодить прокурорам и миноритарию «Уралхиму», чтобы облегчить собственную участь
Активность этого свидетеля удивила многих присутствующих.   Закон
100
26 октября 2018  14:29
Следствием во взаимодействии с сотрудниками ФСБ России пресечена попытка Горбунова покинуть территорию России через аэропорт Шереметьево.
Возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя прокурора Республики Башкортостан за получение взятки
Следствием во взаимодействии с сотрудниками ФСБ России пресечена попытка Горбунова покинуть территорию России через аэропорт Шереметьево.  Закон
129
25 октября 2018  23:05
Оба арестованы за другое преступление и сидят в московском СИЗО.
Полицейские установили налетчиков, обокравших банкомат ВБРР в новокуйбышевском ТД «Союзный»
Оба арестованы за другое преступление и сидят в московском СИЗО.  Закон
225
25 октября 2018  21:04
Он получил от завхоза одной из местных школ взятку в 15 тысяч рублей за дачу положительного заключения о готовности общеобразовательного учреждения к началу учебного года.
В Тольятти бывший сотрудник МЧС за получение взятки в 15 тысяч рублей заплатит штраф в размере 500 000 рублей
Он получил от завхоза одной из местных школ взятку в 15 тысяч рублей за дачу положительного заключения о готовности общеобразовательного учреждения к началу... Закон
213
25 октября 2018  20:57
В августе текущего года наркотическое средство было обнаружено и изъято сотрудниками полиции.
На шесть лет отправится в колонию тольяттинец, хранивший у себя дома килограмм героина
В августе текущего года наркотическое средство было обнаружено и изъято сотрудниками полиции.   Закон
205
25 октября 2018  20:21
Суд назначил им наказание от 8 до 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
В Сызрани гости до смерти забили хозяина квартиры
Суд назначил им наказание от 8 до 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.   Закон
461
24 октября 2018  16:47
Информация, поступившая из Прокуратуры Самары, содержала сведения о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства в действиях органов местного самоуправления, муниципального предприятия и хозяйствующего субъекта.
В отношении главы Самары возбуждено дело по признакам нарушения требований антимонопольного законодательства
Информация, поступившая из Прокуратуры  Самары, содержала сведения о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства в действиях органов... Закон
359
Весь список
Происшествия
26 октября 2018  13:53
В Тольятти молодой автомобилист сбил девочку-подростка Та переходила дорогу по зебре вместе с мамой
В Тольятти молодой автомобилист сбил девочку-подростка
Та переходила дорогу по "зебре" вместе с мамой. Происшествия
127
26 октября 2018  13:05
В Самаре горело 80 кв. метров сараев Пожар тушили 28 человек.
В Самаре горело 80 кв. метров сараев
Пожар тушили 28 человек. Происшествия
103
26 октября 2018  11:43
В Самарской области уничтожили поле конопли
В Самарской области уничтожили поле конопли
Мероприятие прошло в рамках операции «Мак-2018». Происшествия
130
Весь список
Криминал
26 октября 2018  13:59
В Самаре муж и жена занимались наркоторговлей
В Самаре муж и жена занимались наркоторговлей
Им грозит лишение свободы на срок до 20 лет. Криминал
151
26 октября 2018  11:14
Тольяттинец-судент после совместного застолья напал в подъезде на приятеля, избил и ограбил О грабеже возбуждено уголовное дело.
Тольяттинец-судент после совместного застолья напал в подъезде на приятеля, избил и ограбил
О грабеже возбуждено уголовное дело. Криминал
115
25 октября 2018  13:28
Жителя Ульяновской области ограбили в подземном переходе в Сызрани
Жителя Ульяновской области ограбили в подземном переходе в Сызрани
Преступник заметил его в кафе и пошел следом. Криминал
201
Весь список


Видео
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
346
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
505
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
489
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
547
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
504
3 октября 2018  11:20
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети В Интернете появилось забавное видео.
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети
В Интернете появилось забавное видео.
Социум
987
Весь список

Фоторепортажи
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
808
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1200
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1250
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2362
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1768
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1945
Весь список

Мероприятия
В самарском парке Гагарина состоится мероприятие, посвященное Дню памяти жертв политических репрессий
27 октября жители СО поддержат великого соотечественника участием во всероссийской акции «Великие имена России»
В Самаре пройдет Всероссийский форум по промышленному туризму «Ночи над Волгой»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные