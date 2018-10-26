В Самаре муж и жена занимались наркоторговлей

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Полицейскими были задержаны организатор - женщина 1975 года рождения и исполнитель, ее муж 1973 года рождения, который осуществлял закладки.В результате обыска по их месту жительства полицейские обнаружили и изъяли 4,85 грамма вещества бело-серого цвета. Проведенным исследованием установлено, что изъятое является наркотическим средством героин. Также в ходе осмотра места происшествия, в одном из дворов по улице Гагарина и по улице Победы города Самары, были обнаружены и изъяты два полимерных свертка с веществом, содержащим, согласно заключению эксперта, в своем составе наркотическое средство – героин, массой 0,94 и 0,93 грамма, которые, по версии полицейских, были помещены задержанным мужчиной.Возбуждены уголовные дела. В настоящий момент подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, сообщает облМВД.