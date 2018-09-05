В Самаре мошенники предлагали предоставление займов на сумму от 50 до 800 тысяч рублей

91

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Самарской области окончено расследование уголовного дела в отношении троих жителей Самары, обвиняемых в совершении мошенничества, связанного с незаконным приобретением права на чужое имущество в крупном и особо крупном размере.По версии следователей, подозреваемые незаконно переоформили и перепродали 14 объектов недвижимости. Потерпевшими по уголовному делу признаны 18 жителей Самарской области. Из материалов уголовного дела следует, что в период с 2014 по 2016 год предполагаемые злоумышленники предлагали предоставление займов на сумму от 50 до 800 тысяч рублей при условии ежемесячных выплат в размере 4-7 % от суммы займа. Подозреваемые убеждали граждан в том, что для гарантии возврата займа, необходимо заключить притворную сделку переоформления права собственности на недвижимость на имя третьих лиц без фактической передачи денег за отчуждение квартир. В дальнейшем недвижимость потерпевших, стоимость которого в десятки раз превышала суммы займов, без ведома владельцев продавалась новым собственникам.Из материалов уголовного дела следует, что общий ущерб от совершенных преступлений составил около 35 миллионов рублей. В настоящее время право собственности на похищенные объекты возвращено законным владельцам.В ходе следствия обвиняемые частично признали свою вину. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает облМВД.