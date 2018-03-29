В Самаре молодые люди под угрозой пневматического пистолета и металлической палки отобрали у потерпевшего деньги

111

Находившийся на маршруте патрулирования в Октябрьском районе города Самары экипаж вневедомственной охраны получил от дежурного отдела полиции информацию о преступлении. На пересечении улиц Ново-Садовой и Часовой злоумышленники под угрозой палки и предмета, похожего на пистолет, отобрали деньги у жителя областного центра 1979 года рождения.Обладая приметами нападавших, сотрудники Росгвардии начали отрабатывать территорию, прилегающую к месту происшествия. Спустя непродолжительное время стражи правопорядка заметили двух молодых людей, схожих по приметам с разыскиваемыми. Патрульные задержали их.В дальнейшем сотрудники вневедомственной охраны передали задержанных 1993 и 1997 годов рождения следственно-оперативной группе. С места происшествия были изъяты предполагаемые орудия преступления – пневматический пистолет и раздвижная металлическая палка. В полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой», сообщает пресс-служба Росгвардии.