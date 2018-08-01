В Самаре молодую мать будут судить за смерть младенца в ванне

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В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, 1996 года рождения.Как сообщалось ранее, 15 мая 2018 года примерно в 8 часов в одной из квартир дома, расположенного по улице Физкультурной в городе Самаре, 21-летняя мать ребенка усадила в ванную своего 10-месячного сына. Ребенок находился в детском стуле для купания. Женщина включила воду, не закрывая сливного отверстия. После этого она вышла из ванной комнаты, оставив ребенка одного. Зашедший примерно через 20 минут в ванную комнату отец ребенка, обнаружил сына в наполненной водой ванне, не подававшего признаков жизни.Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.Фото: pixabay.com