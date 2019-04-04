В Самаре молодой человек украл из автомобиля магнитолу и динамики

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Около пяти часов утра находившийся на маршруте патрулирования в Советском районе областного центра экипаж вневедомственной охраны Росгвардии обратил внимание на молодого человека, который при виде патрульного автомобиля попытался спрятаться. Стражи правопорядка решили установить причину такого нестандартного поведения.Беседуя с самарцем 2003 года рождения, патрульные обратили внимание, что он путается в показаниях, не может объяснить причины своего нахождения на улице в столь раннее время. В дальнейшем выяснилось, что юноша украл из принадлежащего 58-летнему жителю Самары автомобиля магнитолу, динамики и другое имущество. Сотрудники Росгвардии вызвали на место происшествия своих коллег из органов внутренних дел и передали им задержанного.В полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».