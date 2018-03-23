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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Самаре молодой человек с помощью гречки обманул покупателя в сети на 22 тысячи рублей

23 марта 2018 10:15
125
В Самаре молодой человек с помощью гречки обманул покупателя в сети на 22 тысячи рублей
Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Согласно материалам следствия, 19-летний житель областного центра зарегистрировался на одной из интернет-площадок и разместил объявление о продаже редкого прибора - металлоискателя, приложив в качестве иллюстрации фотографию, скаченную из сети. Цена техники составила 22 тысячи рублей.
Как установили сотрудники полиции, через некоторое время с продавцом связался житель Вологодской области, желающий приобрести прибор. Самарец рассказал о товаре и сообщил, что отправит металлоискатель после перечисления денежных средств ему на банковскую карту. Покупатель согласился перевести необходимую сумму и, получив подтверждение об отправке товара через почтовое отделение, перечислил на счет продавца 22 тысячи рублей. Однако, получив посылку, заказчик обнаружил в ней пакеты с углем и геркулесовой крупой. Потерпевший обратился в местное отделение полиции и написал заявление о совершенном в отношении него мошенничестве.
В ходе совместной работы сотрудников полиции Самарской и Вологодской областей данные "продавца" были установлены. Правоохранители выяснили, что молодой человек не намеревался вести честную продажу, а купил на одном из рынков мешок с древесным углем и пакет гречневой крупы, упаковал в коробку и отправил клиенту вместо металлоискателя.

В настоящее время уголовное дело передано в суд, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. По данным сотрудников полиции, ранее обвиняемый в поле зрения правоохранительных органов не попадал.
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