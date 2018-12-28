В Самаре ищут разбойника

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9 декабря примерно в 19-00 час. в помещении магазина, расположенного по адресу: г. Самара ул. Гагарина, дом 48 неустановленный мужчина, с помощью предмета похожего на нож, завладел денежными средствами в размере 15 000 рублей.По подозрению в совершении преступления разыскивается мужчина, на вид 50 лет, рост 175-180 см, плотного телосложения, носит усы. Был одет: камуфляжная куртка, темные трико, черные кроссовки с белой эмблемой «Найк».Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто владеет какой-либо информацией о личности или местонахождении подозреваемого, с просьбой сообщить по телефонам: 8-9376-466-006, 8 (846) 334-02-02, 8(848) 373-76-40, 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).