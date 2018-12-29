В Самаре ищут мужчину, подозреваемого в преступлении в подъезде

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Сотрудниками полиции разыскивается подозреваемый в противоправном деянии, совершенном в Самаре 22.11.2018 года в период времени с 15-00 час. до 16-00 час в подъезде д. 34 по ул. Владимирской.Сотрудниками полиции проведен осмотр подъезда, изъяты записи с камер видеонаблюдения.Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 30-35 лет, славянской внешности, рост 170-175 см, среднего телосложения, коротко стриженный, на лице щетина,Был одет: куртка болотного (темно-зеленого) цвета с капюшоном.Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто владеет информацией о личности или местонахождении подозреваемого, с просьбой сообщить по тел.: 8 (846)3737406, 8-9370-627007, или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).