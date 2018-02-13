В Самаре гражданин соседней республики пытался дать полицейскому взятку в 20 тысяч рублей

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Как следует из материалов уголовного дела, гражданин соседней республики 1993 года рождения предложил руководителю одного из отделов полиции Управления МВД России по г.Самаре незаконное денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей за не привлечение к уголовной ответственности по факту предъявления поддельного документа. Подозреваемого на месте происшествия задержали сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г.Самаре.По материалам, собранным полицейскими, СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.