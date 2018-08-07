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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Самаре грабитель отобрал у девушки сумку

7 августа 2018 10:49
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В Самаре грабитель отобрал у девушки сумку
Сотрудники Росгвардии по «горячим следам» задержали подозреваемого.

Находясь на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны получил ориентировку, что только что совершен грабеж женской сумки. Неизвестный мужчина выхватил из рук местной жительницы сумку, в которой находились сотовый телефон и деньги в сумме 6 000 рублей. Потерпевшая немедленно сообщила о случившемся в ближайший отдел полиции и подробно описала приметы нападавшего.

В районе улицы Олимпийской, экипаж вневедомственной охраны заметил молодого человека. Его приметы совпадали с полученной ориентировкой. Сотрудники Росгвардии задержали 22-летнего жителя областного центра и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Потерпевшая, которая находилась в отделении полиции, задержанного сразу опознала. По данному факту возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.
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Комментарии



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