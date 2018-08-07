В Самаре грабитель отобрал у девушки сумку
7 августа 2018 10:49
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Находясь на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны получил ориентировку, что только что совершен грабеж женской сумки. Неизвестный мужчина выхватил из рук местной жительницы сумку, в которой находились сотовый телефон и деньги в сумме 6 000 рублей. Потерпевшая немедленно сообщила о случившемся в ближайший отдел полиции и подробно описала приметы нападавшего.
В районе улицы Олимпийской, экипаж вневедомственной охраны заметил молодого человека. Его приметы совпадали с полученной ориентировкой. Сотрудники Росгвардии задержали 22-летнего жителя областного центра и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
Потерпевшая, которая находилась в отделении полиции, задержанного сразу опознала. По данному факту возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.
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