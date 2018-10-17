В Самаре гендиректор коммерческой организации получила при взятке как настоящие деньги, так и муляж
17 октября 2018 12:14
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Собранные Советским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора генеральному директору АНО «Поволжская лаборатория судебной экспертизы».
Следствием и судом установлено, что 20 декабря 2017 года она незаконно получила от генерального директора одной из организаций денежное вознаграждение в виде денег в сумме 200 тысяч рублей и муляжа денежных средств в сумме 180 тысяч рублей, под видом передачи денежных средств за беспрепятственное направление заключения эксперта в Арбитражный суд Самарской области и не направление мотивированных сообщений об отзыве по надуманным ею основаниям данного заключения эксперта. После получения коммерческого подкупа она была задержана сотрудниками полиции на месте происшествия.
Приговором суда ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно, с испытательном сроком на 5 лет и штрафом в доход государства в размере 1 миллиона 500 тысяч рублей, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Фото pixabay.com
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