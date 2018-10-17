В Самаре гендиректор коммерческой организации получила при взятке как настоящие деньги, так и муляж

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Собранные Советским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора генеральному директору АНО «Поволжская лаборатория судебной экспертизы».Следствием и судом установлено, что 20 декабря 2017 года она незаконно получила от генерального директора одной из организаций денежное вознаграждение в виде денег в сумме 200 тысяч рублей и муляжа денежных средств в сумме 180 тысяч рублей, под видом передачи денежных средств за беспрепятственное направление заключения эксперта в Арбитражный суд Самарской области и не направление мотивированных сообщений об отзыве по надуманным ею основаниям данного заключения эксперта. После получения коммерческого подкупа она была задержана сотрудниками полиции на месте происшествия.Приговором суда ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно, с испытательном сроком на 5 лет и штрафом в доход государства в размере 1 миллиона 500 тысяч рублей, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.Фото pixabay.com