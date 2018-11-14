В Самаре две несовершеннолетние девушки собирались продать 100 пакетиков с наркотиком

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В Самаре возбуждено два уголовных дела в отношении 16-летней и 17-летней местных жительницПо версии следствия, 23 октября 2018 года 16-летняя подозреваемая приобрела наркотическое средство, общей массой более 60 грамм, а 1 ноября 2018 года 17-летняя подозреваемая приобрела наркотическое средство, общей массой более 140 грамм, находящееся в свертке, в котором было 100 пакетиков, с целью последующего сбыта. Однако довести свой преступный умысел подозреваемые не смогли, по независящим от них обстоятельствам, так как были задержаны сотрудниками полиции.В настоящее время в отношении одной из подозреваемых судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде ареста, в отношении другой - в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.