В Самаре два сотрудника АО «РКЦ «Прогресс» предстанут перед судом
3 октября 2018 09:57
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Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении главного инженера ФГУП «ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» и начальника управления финансов и ВЭД АО «РКЦ «Прогресс».
По версии следствия, обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, сформировали и утвердили перечень приобретаемого оборудования по проекту «Реконструкция и техническое перевооружение производственной базы АО «РКЦ «Прогресс» для обеспечения серийного изготовления ракетоносителя «Союз-2», включив в него непредусмотренное проектной документацией оборудование по завышенной стоимости, при наличии возможности самостоятельной закупки данного оборудования у завода-изготовителя. Указанными действиями они причинили бюджету Российской Федерации в лице Государственной корпорации «Роскосмос» убытка в размере около 532 миллионов рублей.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Самарской области. По ходатайству следствия обвиняемые временно отстранены судом от занимаемых должностей.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Кировского района города Самары для рассмотрения по существу.
Кроме того, следует отметить, что следственным управлением СК России по Самарской области продолжается расследование уголовного дела в отношении генерального директора АО «РКЦ «Прогресс» Александра Кирилина, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями, в результате которого акционерным обществом было закуплено оборудование по завышенной цене, в результате чего общество переплатило организации - поставщику более 2 миллионов евро. В настоящее время генеральный директор также временно отстранен от занимаемой должности. Также, следственным управлением расследуется еще два уголовных дела, возбужденных по фактам злоупотребления полномочиями сотрудников АО «РКЦ «Прогресс», действия которых привели к наступлению ущерба Российской Федерации в лице Государственной корпорация «Роскосмос»на общую сумму более 404 миллионов рублей, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Фото pixabay.com
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