В Самаре два сотрудника АО «РКЦ «Прогресс» предстанут перед судом

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Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении главного инженера ФГУП «ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» и начальника управления финансов и ВЭД АО «РКЦ «Прогресс».По версии следствия, обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, сформировали и утвердили перечень приобретаемого оборудования по проекту «Реконструкция и техническое перевооружение производственной базы АО «РКЦ «Прогресс» для обеспечения серийного изготовления ракетоносителя «Союз-2», включив в него непредусмотренное проектной документацией оборудование по завышенной стоимости, при наличии возможности самостоятельной закупки данного оборудования у завода-изготовителя. Указанными действиями они причинили бюджету Российской Федерации в лице Государственной корпорации «Роскосмос» убытка в размере около 532 миллионов рублей.Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Самарской области. По ходатайству следствия обвиняемые временно отстранены судом от занимаемых должностей.Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Кировского района города Самары для рассмотрения по существу.Кроме того, следует отметить, что следственным управлением СК России по Самарской области продолжается расследование уголовного дела в отношении генерального директора АО «РКЦ «Прогресс» Александра Кирилина, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями, в результате которого акционерным обществом было закуплено оборудование по завышенной цене, в результате чего общество переплатило организации - поставщику более 2 миллионов евро. В настоящее время генеральный директор также временно отстранен от занимаемой должности. Также, следственным управлением расследуется еще два уголовных дела, возбужденных по фактам злоупотребления полномочиями сотрудников АО «РКЦ «Прогресс», действия которых привели к наступлению ущерба Российской Федерации в лице Государственной корпорация «Роскосмос»на общую сумму более 404 миллионов рублей, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.Фото pixabay.com