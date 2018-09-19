В Самаре директор вагона-ресторана похитила у посетителя ресторана 90 тысяч рублей

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Железнодорожный районный суд г. Самара вынес приговор по уголовному делу в отношении директора вагона-ресторана пассажирского поезда сообщением «Нижневартовск-Пенза», которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).Судом установлено, что директор вагонного ресторана, используя доверительные отношения, сложившиеся в ходе обслуживания одного из пассажиров поезда, получила его банковскую карту и пин-код в целях снятия денежных средств на одной из станций по маршруту движения поезда для оплаты заказа данного посетителя ресторана. В дальнейшем, воспользовавшись тем, что владелец карты находится в состоянии сильного алкогольного опьянения, она присвоила карту пассажира и сняла с нее денежные средства в сумме 90 тыс. рублей, которые потратила на собственные нужды.Факт совершения преступного деяния был зафиксирован камерами видеонаблюдения, установленными в месте нахождения банкоматов, которыми воспользовалась злоумышленница для снятия денежных средств с чужой банковской карты. В связи с этим вычислить похитительницу правоохранителям не составило труда.Обвинительное заключение по уголовному делу утверждалось и государственное обвинение в суде поддерживалось Куйбышевской транспортной прокуратурой.Приговором суда за содеянное злоумышленнице назначено наказание в виде 400 часов обязательных работ. Кроме того, она должна возместить потерпевшему весь причиненный ее преступными действиями ущерб в размере 90 тыс. рублей, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.