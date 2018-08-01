В Самаре бывший сотрудник полиции оштрафован на 300 000 рублей за взятку

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По версии следствия, в период с декабря 2017 года по март 2018 года обвиняемый в несколько приемов получил от директора общества с ограниченной ответственностью взятку в виде денег, на общую сумму 75 тысяч рублей, за незаконное бездействие в пользу представляемого взяткодателем юридического лица.Приговором федерального суда Самарского района города Самары ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей в доход государства, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах Российской Федерации, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 3 года, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.Фото: pixabay.com