В Самаре бывшая заведующая детским садом года похитила 499 тыс. рублей

Судом Ленинского района г. Самары вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве и подделке документов в отношении бывшей заведующей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №42» г.о. Самара.Как установлено в ходе судебного заседания, заведующая детским садом, действуя в группе лиц по предварительному сговору, используя свое служебное положение, в период времени с ноября 2013 года по апрель 2017 года похитила 499 тыс. рублей путем фиктивного трудоустройства на должность воспитателя лица, которое фактически не осуществляло трудовой функции.Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 7 месяцев, сообщает сайт облпрокуратуры.