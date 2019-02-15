В Самаре будут судить разбойника, нападавшего на пенсионерок

88

В дежурную часть ОП № 2 Управления МВД России по г. Самаре в ночь с 22 на 23 августа 2018 года из лечебных учреждений города поступили сообщения о доставлении трех женщин 1969, 1947 и 1966 годов рождения со схожими травмами головы. При проведении комплекса оперативно-разыскных мероприятий местные жительницы сообщили сотрудникам полиции, что подверглись разбойным нападениям. Злоумышленник, нанеся травмы, завладел их сумками с документами и денежными средствами в размере от 350 до 5000 рублей. Потерпевшие были госпитализированы в лечебные учреждения. Здоровью пенсионерки 1947 года рождения причинен тяжкий вред».В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска было обращено внимание на схожесть примет нападавшего, способа хищения имущества и близость мест происшествия. Оперативники предположили, что к преступлениям может быть причастен один человек.В ноябре месяце сотрудниками охраны торгового центра, расположенного в Промышленном районе Самары, за совершение мелкого хищения был задержан местный житель. Оперуполномоченный ОУР при отработке задержанного по оперативным учетам обратил внимание на схожесть мужчины по приметам с разыскиваемым.Задержанный дал признательные показания и пояснил, что денежные средства потратил на собственные нужды. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает облМВД.