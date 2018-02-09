В Самаре будут судить группу наркосбытчиков из Чапаевска

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Прокуратурой города Самары утверждены обвинительные заключения и направлены в суд уголовные дела по обвинению троих жителей г. Чапаевска.По версии предварительного следствия, в мае 2016 года они объединились с неустановленными следствием лицами в устойчивую организованную группу лиц с целью сбыта наркотических средств.Pанее судимая за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков женщина возглавила группу и организовала ее деятельность. Сбыт наркотиков осуществлялся без визуального контакта с приобретателями, с использованием тайников - «закладок», путем помещения пакетиков с запрещенным веществом в скрытые места.Она наладила и обеспечила канал поставки наркотических средств в преступную группу, контролировала поставки, расплачивалась с поставщиком, определяла количество сбываемого наркотика, его стоимость.Еще один участник приобретал, перевозил и расфасовывал наркотики у себя дома, подыскивал места для тайников и раскладывал в них наркотики. Адреса с местонахождением «закладок» по телефону сообщал главе.Третий, отбывающий наказание исправительной колонии, имеющий криминальный опыт в сфере незаконного оборота наркотиков, и неустановленные следствием лица, участвующие в организованной группе, подыскивали потребителей наркотических средств.В период с мая по октябрь 2016 года указанной преступной группой было сбыто около 100 грамм наркотического средства - героин.Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, сообщает облпрокуратура.