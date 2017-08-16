В Самаре будут судить группу менеджеров-мошенников

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Окончено расследование уголовного дела, возбужденного о мошенничестве в отношении трех жителей Самары – ранее не судимых мужчин 1973, 1985 и 1989 годов рождения. Они обвиняются в хищении денежных средств путем обмана в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору.Следствием установлено, что период с июля по ноябрь 2015 года злоумышленники, будучи менеджерами фирмы, оказывающей консультационные услуги в области биржевой торговли, привлекли денежные средства трех жителей Самарской области якобы для игры на фондовом рынке, которые затем присвоили и потратили по своему усмотрению. Всего обвиняемыми похищены денежные средства на общую сумму 3 855 000 рублей. В настоящее время расследование уголовного дело окончено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде, сообщает облМВД.