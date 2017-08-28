В Самаре адвоката будут судить за мошенничество

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В Кировском районе Самары завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката, обвиняемого в совершении трех попыток мошенничества.По версии следствия, в период с 2014 года по 2015 год обвиняемый через подставных лиц неоднократно обращался в суд с исками к ООО «Риэлт-Сервис» о взыскании задолженности по несуществующим договорам цессии. В соответствии с определениями суда адвокат приобрел право требования к указанному обществу на общую сумму более 23 миллионов 800 тысяч рублей.В связи с тем, что обвиняемый неоднократно уклонялся от явки к следователю, по указанному им адресу не проживал, мог скрыться от органов следствия и суда, в отношении него судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражей. В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Кировского района города Самары для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.