В Самаре 16 граждан заработали на продаже синтетических наркотиков почти 300 миллионов рублей
7 ноября 2018 12:14
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Предварительным следствием установлено, что в период с 2013 по 2016 год обвиняемые были вовлечены в деятельность преступного сообщества, занимающегося распространением синтетических наркотических средств через интернет-магазин. Роли каждого участника были четко распределены: «розничный курьер», «курьер-фасовщик», «оптовый курьер», «оператор», «программисты». Организовано пять структурных подразделений в Самарской, Ульяновской, Саратовской областях, Республике Башкортостан и городе Москве.
По версии следствия, оплата за наркотики покупателями осуществлялась посредством одной из платежных систем с последующим выводом денежных средств на 252 банковские карты различных кредитных учреждений и дальнейшим обналичиванием их в городах Тольятти, Самара, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и Республике Камбоджа. Общая сумма легализованных денежных средств превысила 285 миллионов рублей.
Следственным управлением УМВД России по г. Самаре возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210, частью 1 статьи 30, частью 4, 5 статьи 228.1 и частью 4 статьи 174.1 УК РФ.
"Задокументировано 16 эпизодов противоправной деятельности, совершенных участниками преступного сообщества. Общая масса изъятых из незаконного оборота наркотических средств превысила 22 килограмма. В отношении 13 фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, троим- подписка о невыезде и надлежащем поведении", - добавила официальный представитель ведомства.
В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство и с утвержденным обвинительным заключением направлены в Куйбышевский районный суд города Самары для рассмотрения по существу.
Фото pixabay.com
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