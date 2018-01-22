В Шенталинском районе мужчина угрожал убить сожительницу и ее несовершеннолетнего сына, а также ранил ее брата

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В дежурную часть Отделения МВД России по Шенталинскому району поступил звонок от женщины, которая сообщила, что в селе Каменка ее сожитель угрожает убийством ей и ее несовершеннолетнему сыну.Дежурный направил по указанному адресу следственно-оперативная группу. Прибывшие полицейские обнаружили в доме троих мужчин и ребенка. Опросив граждан правоохранители установили, что незадолго до звонка, поступившего в дежурную часть, 47-летний хозяин дома, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выгнал свою сожительницу и двоих ее несовершеннолетних детей. Продолжая употреблять спиртное, мужчина уснул. Разбудили хозяина жилища двоюродный брат сожительницы – житель станции Шентала и его друг. В ходе разговора между мужчинами произошел словесный конфликт, переросший в рукоприкладство. Хозяин дома, взяв с кухни нож, нанес им несколько ударов родственнику сожительницы и вышел на улицу. Возвращаясь он прихватил с собой топор и со словами: «Я тебе сейчас отрублю голову», - стал угрожать физической расправой потерпевшему. В этот момент в дом зашли сотрудники полиции, которые пресекли преступные намерения злоумышленника. Орудия преступления - нож и топор - изъяты.В настоящее время потерпевший находится на лечении, его жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован. Ведется следствие, сообщает облМВД.