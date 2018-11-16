В Промышленном районе Самары ссора между сожителями закончилась уголовным делом

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В отдел полиции № 2 Управления МВД России по городу Самаре поступило сообщение о том, что сожитель самарчанки угрожает ей физической расправой.На место происшествия – в жилой дом на ул. Силовой прибыл старший участковый уполномоченный полиции. В ходе опроса заявительницы, ее соседей, а также работников охраны жилого дома стало известно, что в ночное время суток между 23-летней местной жительницей и ее 25-летним возлюбленным произошла ссора, переросшая в потасовку. Более того, как выяснил полицейский, во время потасовки мужчина схватил сожительницу за шею и пригрозил убийством. Девушка смогла вырваться и выбежать из квартиры. Ее крики услышали соседи и работники охраны, которые позвонили в полицию. Воспользовавшись суматохой, злоумышленник скрылся с места происшествия.Стражи правопорядка собрали информацию о подозреваемом, его круге общения, проверили адреса, где он мог появиться. Вскоре его местонахождение было установлено. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния. В ходе опроса молодой человек не стал отрицать своей вины.Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый, по данным полиции, нигде не работает и ранее привлекался к уголовной ответственности, сообщает облМВД.