В Приволжском районе жена ударила мужа ножом
1 октября 2018 11:48
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В дежурную часть Отдела МВД России по Приволжскому району поступило телефонное сообщение из медицинского учреждения о госпитализации 41-летнего мужчины с ранением.
Преступление произошло в одном из дворов дома села Обшаровка. Сотрудники полиции произвели осмотр местности и опросили очевидцев события. Как выяснилось, в ходе распития спиртных напитков между потерпевшим и его супругой произошел конфликт на почве ревности. Во время выяснения отношений супруги начали оскорблять друг друга. По предварительным данным, в порыве гнева женщина схватила нож и нанесла своему мужу удар в грудь.
Сотрудники органов внутренних дел задержали злоумышленницу по месту ее проживания. В ходе опроса женщина призналась в совершении противоправного деяния. Предполагаемое орудие преступления – нож, было обнаружено в доме супругов и изъято стражами правопорядка. По информации правоохранителей, 38-летняя местная жительница нигде не работает, ранее к уголовной ответственности не привлекалась.
В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
Фото pixabay.com
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