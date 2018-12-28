В Приволжском районе приятель ударил топором гостя, обидевшего даму
28 декабря 2018 13:51
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В дежурную часть отдела МВД России по Приволжскому району поступило телефонное сообщение из центральной районной больницы о госпитализации с травмами 65 - летнего мужчины.
Для выяснения обстоятельств случившегося в лечебное учреждение, а также по адресу, откуда был доставлен пострадавший, выехали сотрудники органов внутренних дел.
Преступление произошло в одном из домов села Обшаровка. Как выяснилось, мужчина и женщина пришли в гости к своему приятелю. В ходе распития спиртных напитков между сожителями произошел конфликт. Во время выяснения отношений потерпевший стал оскорблять нецензурной бранью свою спутницу. Хозяину жилища – 33-летнему мужчине не понравилось поведение гостя. На почве внезапно возникших неприязненных отношений, он нанес ему удар кулаком, а затем несколько раз обухом топора. Согласно данным экспертизы, здоровью потерпевшего был причинен вред средней тяжести.
Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает облМВД.
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