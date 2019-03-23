В Приволжском районе мужчина растил на своем участке коноплю и хранил дома обрез

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Следственным отделением Отдела МВД России по Приволжскому району завершено расследование уголовного дела в отношении жителя села Приволжье 1958 года рождения, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств и оружия.В декабре 2018 года сотрудники уголовного розыска территориального органа внутренних дел совместно с коллегами из областного главка в ходе проведения оперативных мероприятий у мужчины, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, в доме, расположенном в селе Приволжье, и надворной постройке в присутствии понятых обнаружили и изъяли части конопли, общая масса которых составила 9408,81 грамма, содержащие тетрагидроканнабинол и марихуану массой 92,55 грамм. По словам задержанного, наркосодержащие растения он вырастил на своем приусадебном участке, запрещенные вещества предназначались для личного употребления. Также полицейские обнаружили и изъяли обрез ружья, которое согласно заключению эксперта является самодельным огнестрельным оружием, пригодным к стрельбе, два патрона, штык-нож, два охотничьих ножа, электронные весы. Как пояснил задержанный, все это он нашел в лесополосе, хранил для самообороны и никогда не использовал.Возбуждены уголовные дела, сообщает облМВД.