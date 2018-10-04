В Приволжском районе мужчина хранил дома обрез и порох

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Сотрудниками уголовного розыска Отдела МВД России по Приволжскому району совместно с коллегами из областного главка в ходе проведения оперативных мероприятий у 47-летнего ранее не судимого жителя села Обшаровка в доме было обнаружено два предмета, схожих с оружием, и бездымный порох, которые он незаконно хранил в своем сейфе.Как пояснил полицейским подозреваемый, оружие и порох достались ему после смерти отца. О том, что хранение оружия и взрывчатых веществ без соответствующего разрешения запрещено, мужчина знал, но все равно переступил закон. Злоумышленник признался, что в конце декабря 2014 года он при помощи ножовки отпилил часть ствола и приклад у одного из ружей, решив переделать его под обрез в целях самообороны.Полицейские изъяли оружие и бездымный порох и направили на исследование. В ходе проведенной экспертизы было получено заключение, что изготовленный обрез и охотничье ружье пригодны для стрельбы, а изъятый порох является взрывчатым веществом метательного действия, который используется для снаряжения патронов охотничьих ружей.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено два уголовных дела, сообщает облМВД.