В Похвистневском районе женщина разбила стекло и похитила микроволновку и мясорубку
5 сентября 2018 13:53
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К участковому уполномоченному полиции МО МВД России «Похвистневский» обратились жители многоквартирного дома села Среднее Аверкино. Граждане рассказали, что в квартире, в которой давно не появлялся хозяин, открыта дверь и разбито стекло.
Правоохранители выехали на место происшествия и осмотрели его. Опросив жителей дома, полицейские установили владельца жилища. Собственником оказался 50-летний житель Оренбургской области. Мужчина пояснил, что из квартиры похищены электрическая мясорубка и микроволновая печь. Ущерб составил 5 000 рублей.
Потрепавший пояснил, что ранее в квартире проживала его жена с детьми. Осенью прошлого года они покинули помещение и с тех пор в нем никто не живет.
Собрав необходимые улики и опросив соседей по дому правоохранители предположили, что к краже может быть причастна 39-летняя знакомая бывших жильцов. Женщина была неоднократно судима за имущественные преступления.
Сотрудники уголовного розыска установили, что подозреваемая проживает в городе Похвистнево и направились к ней домой. В ее квартире была обнаружена похищенная микроволновая печь.
В ходе опроса женщина призналась в совершении кражи и рассказала, что решилась на преступление зная, что в жилище продолжительное время никто не живёт. Злоумышленница рассказал, что проникла в квартиру разбив окно. Похищенную электрическую мясорубку она сдала в ломбард, а микроволновую печь решила оставить себе.
О краже возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, сообщает облМВД. Похищенное изъято и возвращено владельцу. Ведётся следствие.
Фото pixabay.com
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