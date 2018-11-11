В Похвистневском районе вор разбил окно и украл продукты и физиотерапевтический аппарат

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В полицию обратился 49-летний житель Самары с заявлением о том, что из принадлежащего ему дома, расположенного в селе Новое Мансуркино Похвистневского района, было похищено имущество на сумму, превысившую 14 тысяч рублей.Из собранных полицейскими материалов следует, что потерпевший живёт и работает в областном центре, а в село приезжает на выходных. Приехав недели три назад, мужчина заметил взломанный замок на входной двери и при дальнейшем осмотре дома обнаружил пропажу четырех бутылок спиртного. По причине незначительного ущерба заявлять о произошедшем в полицию он не стал. Но когда мужчина прибыл в село в очередной раз и увидел разбитое окно, а также отсутствие некоторых продуктов питания и физиотерапевтический аппарат, то сообщил в органы внутренних дел о краже. Стражи правопорядка сомотрели место происшествия, провели подворовой обход, установили и опросили возможных свидетелей случившегося.Под подозрение полицейских попал местный житель 1965 года рождения. Мужчина признался в совершении краж. Он знал, что хозяин дома приезжает в него только на выходных, поэтому и решился на хищение.Теперь ему грозит лишение свободы на срок до шести лет. Часть похищенного была изъята и возвращена владельцу, сообщает облмВД.