В Похвистневском районе раскрыта кража велосипедов двумя пьяными

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В дежурную часть МО МВД России «Похвистневский» обратились две жительницы одного из многоквартирных домов села Подбельск Похвистневского района с заявлением о том, что у них были похищены велосипеды стоимостью 10000 и 18000 рублей. Велосипеды хранились в подъезде, прикрепленные к перилам тросовым замком.В ходе оперативно-разыскных мероприятий было выявлено, что к краже велосипедов могут быть причастны ранее судимый 24-летний житель села Подбельск и ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности 20-летний молодой человек.Предполагаемые преступники были задержаны сотрудниками полиции. В ходе опроса злоумышленники признались в совершении кражи и пояснили, что в момент её совершения были пьяны и зашли в подъезд, чтобы погреться, но увидев велосипеды, решили добраться на них домой. Оба велосипеда остались на хранение у 24-летнего подозреваемого.О краже возбуждены уголовные дела. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы. Велосипеды изъяты и возвращены владельцам, сообщает облМВД.