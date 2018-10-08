В Похвистнево задержали двоих уличных грабителей из Оренбургской области

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В дежурную часть МО МВД России «Похвистневский» обратился 28-летний житель города Похвистнево с заявлением о том, что он был избит двумя мужчинами, которые похитили у него денежные средства в размере 3000 рублей и мобильный телефон стоимостью 2,9 тысяч рублей.Выехавшие по указанному адресу сотрудники полиции опросили потерпевшего и очевидцев происшествия. Из собранных материалов следует, что потерпевший в вечернее время вышел из магазина, при этом разговаривая по телефону. Неожиданно его ударили по голове, он упал и выронил телефон. Обернувшись, мужчина увидел двоих нападавших, которые продолжили избивать по различным частям тела. Затем, пока один из злоумышленников продолжал наносить телесные повреждения пострадавшему, другой начал просматривать содержимое карманов. Забрав денежные средства и телефон, обидчики скрылись.В ходе оперативных мероприятий удалось установить личность предполагаемых преступников – жителей города Бугуруслан Оренбургской области 1989 годов рождения, один из которых был ранее неоднократно судим за имущественные преступления.В ходе проведения очных ставок с подозреваемыми, потерпевший подтвердил их причастность к совершению нападения.О грабеже возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, сообщает облМВД.