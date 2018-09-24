В Похвистнево продавец-консультант присвоила более 70 000 рублей, принадлежащих клиентам магазина

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В МО МВД России «Похвистневский» поступило сообщение от представителя одного из мебельных салонов города Похвистнево о том, что его продавец-консультант присвоила более 70 000 рублей, принадлежащих клиентам магазина.Из материалов дела следует: одна из покупателей позвонила администратору салона и поинтересовалась о сроках доставки купленной ею мебели, поскольку покупка была оплачена в полном объёме, а спустя месяц мебель так и не доставили. Проверив электронный чек, администратор выяснила, что подтвержден только задаток покупателя, поэтому доставка мебели отложена до внесения клиентом полной оплаты. В ходе проверки поступивших сведений стражами правопорядка были допрошены все сотрудники салона, а также осуществлён обзвон всех клиентов магазина, вследствие чего выявлены ещё три схожих случая.В результате выяснения всех обстоятельств дела правоохранители установили, что с каждым из четырёх клиентов салона работала одна продавец-кассир – ранее не судимая 25-летняя женщина. Она призналась в присвоении денежных средств покупателей. Со слов подозреваемой, когда клиенты расплачивались с ней за покупки, часть денежных средств она вносила на расчётный счет фирмы в виде предоплаты, остальную сумму оставляла себе, а покупателю отдавала на руки товарный чек, где указывала полную оплату товара. Таким образом злоумышленница присвоила более 70 тысяч рублей.В отношении подозреваемой в растрате возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.