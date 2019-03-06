В Похвистнево полицейские изъяли у местного жителя более 500 граммов марихуаны

108

Во время патрулирования экипажа ДПС ОГИБДД МО МВД России «Похвистневский» внимание сотрудников полиции привлек пешеход, который шёл по обочине в тёмное время суток без световозвращающих элементов на одежде. Во время беседы с нарушителем полицейские заметили, что он сильно нервничает, в связи с чем было принято решение о проведении личного досмотра молодого человека.В результате в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли у 21-летнего жителя Похвистнево пакет со стеблями и листьями растения коричнево-зелёного цвета. Изъятое было направлено в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Специалисты установили, что внутри пакета находилась марихуана массой более 500 граммов. По словам задержанного, запрещенное вещество он хранил без цели сбыта. Полицейские тщательно проверяют данную версию.На молодого человека был наложен штраф в размере 500 рублей. Кроме того в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от одного до десяти лет лишения свободы, сообщает облМВД.